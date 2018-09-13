Секретарь ульяновского отделения «Единой России» Анатолий Бакаев покинул свой пост

Секретарь ульяновского реготделения «Единой России» Анатолий Бакаев покинул своей пост. Об этом он объявил на встрече с губернатором Сергеем Морозовым.

Причиной ухода стали провальные для единороссов итоги выборов в областной парламент. По словам Бакаева, это было «личным решением в связи с тем, что партия полностью потеряла авторитет», пишет Коммерасант.

Вопрос о назначении нового секретаря реготделения «Единой России» будет рассмотрен 18 сентября на партконференции. Там же там выберут спикера Заксобрания – эту должность также занимал Бакаев.

Напомним, ранее стало известно, что после обработки 99,9% итоговых протоколов КПРФ лидирует на выборах в Заксобрание Ульяновской области. Партия получила 44,71% голосов. Далее следует «Единая Россия» с 19,87% голосов.