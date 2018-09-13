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МЧС объявило штормовое предупреждение в Пермском крае

08:51, 13.09.2018
МЧС объявило штормовое предупреждение в Пермском крае
Фото: pixabay.com

Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение в Пермском крае.

По информации ведомства, 13 сентября в Прикамье пройдут сильные дожди. Кроме того, во время порывов скорость ветра может достигать порядка 22 метров в секунду. Несмотря на непогоду температура воздуха прогреется днем до 20°.

Спасатели советуют жителям региона, уходя из дома, закрывать окна и выключать электроприборы, а на улице обходить стороной рекламные щиты, деревья и линии электропередач. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Напомним, ранее в Перми был побит температурный рекорд 60-летней давности.

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