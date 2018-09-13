ФСО предложило не делить при разводе квартиры военных

Федеральная служба охраны (ФСО) предложила не делить при разводе квартиры, приобретенные в рамках военной ипотеки. По мнению службы, это снижает объем государственных гарантий для военных.

Государство оплачивает кредит на квартиру только один раз. Его оказывается недостаточно для военных, разделивших купленную квартиру после развода как совместное имущество. Это приводит к «снижению гарантированных государством жилищных прав» военных, указывает ФСО и предлагает сделать купленные с помощью военной ипотеки квартиры неотчуждаемыми, передает «Коммерсантъ».



При этом эксперты инициативу раскритиковали. Однако, по мнению источника, у ФСО есть пути продвижения своей инициативы.

Напомним, Росгвардия в прошлом году передала своим сотрудникам почти 2,7 тысячи квартир.