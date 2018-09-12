«Тольяттихимбанк» приостановил работу из-за обысков

«Тольяттихимбанк» приостановил обслуживание клиентов из-за обысков.

Ранее в пресс-службе банка сообщали, что следственные действия должны закончиться 12 сентября. Однако на данный момент обыски в кредитной организации продолжаются, пишет «Интерфакс».

По предварительной версии, обыски связаны с уголовным делом в отношении руководства «Тольяттиазота». Согласно информации следствия, руководители «Тольяттиазота» с 2008 по 2011 год похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид. Их продали компании Nitrochem Distribution AG. Затем продукция была реализована по рыночной стоимости. Доход от продажи оценивается в 85 млрд рублей.

Как сообщает «Коммерсант», фигурантами дела являются экс-руководители «Тольяттиазота» Владимир и Сергей Махлаи, бывший гендиректор компании Евгений Королев, а также владельцы швейцарской Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт.

Напомним, ранее экс-главу банка «Спурт» заподозрили в мошенничестве.