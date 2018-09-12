В Колумбии задержали «человека паука» из России

Власти Колумбии задержали руфера из РФ, получившего в СМИ прозвище «русский человек-паук», который забрался без страховки на 12-этажное здание в городе Медельин.



На последнем этаже здания, где располагается штаб-квартира колумбийского банка Bancolombia, 25-летнего Павла Гогулана встретили сотрудники безопасности здания и местные власти, после чего его задержали, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в понедельник, 10 сентября.

Отмечается, что 3 сентября россиянин уже пытался взобраться на это здание, но ему помешали сотрудники безопасности. При этом около недели назад Гогулан взобрался на здание бизнес-центра One Plaza в Медельине.

Напомним, социальная сеть «ВКонтакте» и видеохостинг YouTube на основании судебных решений и требований Роскомнадзора удалили информацию о зацеперах и руферах. Ранее суд Казани ограничил доступ к сайтам руферов.