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Российским военным могут запретить размещать в интернете данные о себе

15:47, 11.09.2018
Российским военным могут запретить размещать в интернете данные о себе
Фото: mil.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий военнослужащим размещать в интернете данные о себе и своих сослуживцах.

В документе говорится, что военным нельзя будет размещать фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию, которая позволила бы «раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, деятельности воинских частей, организаций и подразделений».

Ранее сообщалось, что студенты высших учебных заведений смогут получить военную специальность без прохождения срочной службы.

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