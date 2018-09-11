Джефф Монсон объяснил решение баллотироваться в депутаты Красногорска желанием «сделать больше»

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон объяснил свое решение баллотироваться в депутаты городской думы Красногорска.

«Я решил, что хотел бы сделать больше для этого города, чем просто проводить спортивные мероприятия», — сказал он.

По его словам, на посту депутата он сначала организует бесплатные спортивные программы и образовательные — для детей. Потом Монсон намерен уделить большое внимание проблеме переработки мусора, он заметил, что подобный крупный проект уже находится в разработке, пишет RT.

Ранее стало известно, что Монсон стал депутатом городского парламента подмосковного Красногорска.