ФСИН согласилась выделить отдельные блоки для «экономических» заключенных — Титов

Федеральная служба исполнения наказаний согласилась создать отдельные блоки для заключенных по экономическим преступлениям.

«ФСИН пошла нам навстречу и согласилась с нашей инициативой выделить в тюрьмах и колониях отдельные блоки для заключенных по экономическим преступлениям», — сообщил на своей странице в Facebook Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

По его словам, «нечистым на руку силовикам куда легче вымогать у них деньги по любому поводу, «прессовать» без нужды».

Напомним, в 2017 году Министерство внутренних дел по Татарстану выявило 2,6 тыс. экономических преступлений.