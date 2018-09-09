На выборах в Госсобрание Башкирии лидирует «Единая Россия»
По предварительным данным ЦИК РБ на выборах в региональный парламент лидирует партия «Единая Россия». Она набрала 60,57%.
Следом идет КПРФ, за которой пока числится 17,49%. Далее расположилась ЛДПР, с показателем 9,29%, следует из материалов Избиркома.
«Справедливая Россия» получила 5,59% голосов избирателей, «Патриоты России» — 4,24%, «Зеленые» — 1,72%.ОбществоВласть Башкортостан
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