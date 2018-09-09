Защитник «Рубина» Федор Кудряшов получил травму, он пропустит матч с Чехией

Сегодня в преддверии товарищеского матча с Чехией сборная России провела очередную тренировку. Из-за травм в ней не приняли участие Артем Дзюба и Федор Кудряшов.

Оба футболиста уехали из расположения сборной и отправились на медобследование в Москву, принять участие в игре против Чехии они не смогут.

Сообщается, что у защитника «Рубина» Федора Кудряшова диагностировано повреждение мышц бедра, а у форварда Артема Дзюбы появился дискомфорт в области поясницы.

Напомним, Дзюба и Кудряшов сыграли в стартовом матче сборной России в Лиге наций против команды Турции. Подопечные Станислава Черчесова победили со счетом 2:1.