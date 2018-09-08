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В Татарстане появится реестр квалифицированных подрядчиков

17:58, 08.09.2018
В Татарстане появится реестр квалифицированных подрядчиков
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов.

Агентство по госзаказу РТ совместно с Госжилфондом создают реестр квалифицированных подрядных организаций.

Реестр поможет привлекать новых участников на строительный рынок Татарстана и объективно оценивать их возможности, передает «Татар-информ» со ссылкой на руководителя агентства Якова Геллера.

Застройщики смогут получать полную информацию о подрядчике, чтобы понимать, какой объем работ их ожидает и в какие сроки они смогут его выполнить.

Отмечается, что создание реестра близится к завершению. В настоящее время решается, какие документы должна будет предъявить подрядная организация для участия в торгах.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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