В Татарстане появится реестр квалифицированных подрядчиков

Агентство по госзаказу РТ совместно с Госжилфондом создают реестр квалифицированных подрядных организаций.



Реестр поможет привлекать новых участников на строительный рынок Татарстана и объективно оценивать их возможности, передает «Татар-информ» со ссылкой на руководителя агентства Якова Геллера.

Застройщики смогут получать полную информацию о подрядчике, чтобы понимать, какой объем работ их ожидает и в какие сроки они смогут его выполнить.



Отмечается, что создание реестра близится к завершению. В настоящее время решается, какие документы должна будет предъявить подрядная организация для участия в торгах.