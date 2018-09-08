В Самаре суд не стал отправлять в колонию директора гимназии №1

Кировский райсуд Самары не стал отправлять в колонию директора гимназии №1 Любовь Картамышеву. С нее сняли обвинение во взяточничестве, переквалифицирогвав статью на превышение полномочий.

Картамышева была приговорена к штрафу в 80 тысяч рублей, но освобождена и от него из-за пребывания в СИЗО во время следствия, передает «Волжская комунна».

По версии следствия, в июне 2017 года директор гимназии получила от жительницы Самары 600 тысяч рублей за зачисление двоих детей в гимназию. Картамышеву задержали полицейские при получении оставшихся 200 тысяч рублей.

Адвокаты утверждали, что женщина отдала деньги на ремонт крыши бассейна гимназии подрядчику и что пожертвование на ремонт было добровольным желанием родителей. Подрядчик не подтвердил получение денег.

Прокуратура требовала отправить директора в колонию на 7 лет. Адвокаты просили полного оправдания.