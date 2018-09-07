«Нефтехимик» в домашнем матче переиграл минское «Динамо»

«Нефтехимик» переиграл минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч проходил в Нижнекамске на «Нефтехим Арене» и завершился со счетом 2:1. Первыми счет открыли хозяева площадки. На 11-й минуте отличился Дамир Шарипзянов. В начале второго периода Йоонас Няттинен упрочил преимущество «волков». «Динамо» смогло отыграть одну шайбу в середине третьего периода. Точный бросок провел Теэму Пулккинен.



Отметим, что для подопечных Андрея Назарова эта победа стала первой в турнире. Минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 10 сентября на выезде против омского «Авангарда».

Напомним, что в предыдущей игре нижнекамцы проиграли «Барысу» со счетом 1:6.