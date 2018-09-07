Пушилин назначил новый состав правительства ДНР

Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил новый состав правительства.

В указе сказано, что и. о главы МЧС ДНР назначен Андрей Богомаз, и. о. министра юстиции назначен Юрий Сироватко, и. о. главы Минпромторга стал Сергей Ильин, и. о. министра транспорта — Дмитрий Подлипанов, и. о. министра аграрной политики и продовольствия — Владимир Горячев. Евгений Лавренов назначен на должность и. о. министра доходов и сборов.



Ряд министров сохранили свои посты. В частности, и. о. главы МВД ДНР остался Алексей Дикий, МГБ — Владимир Павленко, Минэкономразвития — Виктория Романюк, Минсвязи — Виктор Яценко, Минугля — Алексей Нестеренко, Минфина — Екатерина Матющенко, Минобразования — Евгений Горохов. Кто возглавит Минобороны, не указано.

Напомним, что сегодня временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики стал председатель парламента Денис Пушилин.