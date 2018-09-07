Верховный суд РФ признал незаконным увольнение за прогул

Верховный суд РФ признал, что увольнение сотрудника из-за прогула является незаконным. В пояснении суда сказано, что для принятия решение об увольнении необходимо выяснить, насколько хорош сотрудник и по какой причине он не появился на работе.

В суд обратился рабочий электролизного цеха алюминиевого завода в Братске. 23 февраля прошлого года он ушел с работы на похороны друга. Мужчина заявил, что предупредил руководство и написал соответствующее заявление, передает русская служба BBC.

Затем мастер звена написал на рабочего докладную о самовольном покидании рабочего места, после чего сотрудника уволили. Городской суд Братска и Иркутский областной суд признали решение работодателя законным. Однако ВС не согласился с решениями и направил дело на новое рассмотрение.

В решении ВС сказано, что суд первой инстанции не проверил, действительно ли рабочий отсутствовал без уважительных причин. Кроме того, суды не выяснили причину написания докладной.