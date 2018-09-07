Пользователи Instagram пожаловались на сбой

Пользователи приложения Instagram по всему миру, в том числе в России, столкнулись со сбоем в работе приложения.

Сбой произошел около 14.57 мск. Больше других проблемы с сервисом затронули жителей Европы. О сбое сообщают также пользователи из России, США, Японии и других стран, следует из данных Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Как следует из данных, 56% пользователей Instagram жалуются на загрузку новостной ленты, 26% испытывают проблемы со входом в аккаунт, 27% — жалуются на проблемы с веб-сайтом.

Ранее о проблемах в работе сервиса сообщили пользователи онлайн-ретейлера Amazon.