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Кудрин назначил главу аппарата Счетной палаты

16:47, 07.09.2018

Главой аппарата Счетной палаты России назначили бывшего замруководителя аппарата российского правительства Олега Савельева.

«Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин подписал приказ о назначении Олега Савельева руководителем аппарата Счетной палаты», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что руководитель аппарата СП входит в коллегию и имеет право совещательного голоса. Все сотрудники аппарата должны выполнять поручения и распоряжения руководителя, которые относятся к сфере его компетенции.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Олега Савельева от должности замглавы аппарата правительства.

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