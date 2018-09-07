Кудрин назначил главу аппарата Счетной палаты
Главой аппарата Счетной палаты России назначили бывшего замруководителя аппарата российского правительства Олега Савельева.
«Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин подписал приказ о назначении Олега Савельева руководителем аппарата Счетной палаты», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что руководитель аппарата СП входит в коллегию и имеет право совещательного голоса. Все сотрудники аппарата должны выполнять поручения и распоряжения руководителя, которые относятся к сфере его компетенции.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Олега Савельева от должности замглавы аппарата правительства.
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