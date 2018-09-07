Бизнесмен из Челнов пожаловался Бастрыкину на незаконное преследование

Предприниматель из Набережных Челнов Артур Унтила, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере, обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.



Унтила заявил о фальсификации доказательств со стороны оппонентов, передает Chelny-biz. Бизнесмен указывает на документ, предоставленный в Арбитражный суд Вологодской области ООО «Оптнефтепродукт НЧ».

«Фактически деньги были выведены ввиду полного совпадения фамилий директоров и учредителей. И это только между аффилированными лицами, а всего было выведено более 560 млн рублей по договору от 2012 года. <…> Прошу Вас взять на личный контроль расследование этих фактов», — написал Унтила в письме.

Он отметил, что в деле имеются факты незаконного уголовного преследования, незаконной предпринимательской деятельности и неуплаты налогов в особо крупном размере, хищения имущества и бездействия сотрудников МВД. Предполагаю, что без коррупционной составляющей такое было бы осуществить невозможно».

Напомним, челнинец является учредителем и директором ООО «ТК ПРО Движение», которое с 2016 года находится в стадии ликвидации. Компания торговала автотранспортом (в том числе в лизинг) и запчастями.