Силуанов объяснил падение рубля нестабильностью на рынках и новыми санкциями

Глава Минфина Антон Силуанов объяснил, что ослабление рубля связано с ожиданием новых антироссийских санкций, а также с нестабильностью на рынках развивающихся стран.

«Курс рубля достаточно недооценен. Это связано с двумя факторами: ожиданием второй волны санкционного давления и нестабильностью на рынках стран с развивающейся экономикой. В первую очередь это Турция, ЮАР, Аргентина»,— цитирует его РБК.

По словам Силуанова, инвесторы стараются уходить с развивающихся рынков, что влияет на рублевые активы и снижает курс рубля.

При этом он подчеркнул, что такая волатильность «не должна долго продолжаться». Глава Минфина РФ заверил, что у министерства и Центробанка есть рычаги реагирования на сложившуюся ситуацию.



Напомним, что сегодня рубль ослаб по отношению к иностранным валютам. Курс евро превысил 80 рублей впервые с апреля 2018 года. Доллар торговался выше 69 рублей.