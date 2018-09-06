Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 2,8 километра

Длина самой большой пробки в Казани за сегодня составила 2,8 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован около 18 часов по московскому времени на улице Тэцевской, от вертолетного завода до улицы Копылова. Пробка продержалась 1 час 40 минут.



При этом максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.



Наиболее загруженными магистралями вечером оказались улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (5 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (5 баллов), улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (5 баллов).



Напомним, что накануне длина самой большой пробки в Казани составила 3 км.