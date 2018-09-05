Сегодня самая длинная пробка в Казани растянулась на 3 километра

Длина самой большой пробки в Казани 5 сентября составила 3 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован около 9 часов утра на проспекте Фатыха Амирхана, от улицы Воровского до улицы Сибгата Хакима. Пробка продержалась 1 час 30 минут.



При этом максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.



Наиболее загруженными магистралями оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге в центр (4 балла), Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге из центра (5 баллов), улица Декабристов в центр (4 балла), а также улица Декабристов из центра (5 баллов).

Накануне самая длинная пробка в Казани составила 4 километра. Ее зафиксировали на улицах Рихарда Зорге и Гвардейской.