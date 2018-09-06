В Казани едва не сорвали сдачу дома в «Салават купере»

Фото: Юлия Косолапкина

В редакцию «Реального времени» обратились будущие жильцы дома №7-2 соципотечного микрорайона «Салават купере», сообщив, что им едва не сорвали заселение. Торжественная церемония сдачи жилья запланирована на завтра, 7 сентября. Однако «халатность служащих мэрии Казани поставила новоселье под угрозу, так как разрешение на ввод в эксплуатацию оформили с грубейшей ошибкой!», — пожаловались соципотечники, попросив не указывать их имен.

В Государственном жилищном фонде при президенте РТ информацию о допущенной ошибке «Реальному времени» подтвердили:

— Действительно, при оформлении разрешения на ввод дома №7-2 была допущена ошибка. Однако в фонде приложили все усилия, чтобы не срывать людям праздник и заселить их в намеченные сроки, — сообщили в пресс-службе ГЖФ, добавив, что такие ошибки в мэрии города случаются периодически.

Отметим, что завтра в «Салават купере» пройдет заселение еще одного дома — №7-3. Оба объекта возвела компания «Ак Таш», которая в данный момент строит жилье второй очереди микрорайона. Напомним, что в первой очереди в 11-м квартале остаются несданными три дома, два из которых недавно отняли у ПСО «Казань» и передали новым подрядчикам.



