Власти Уфы готовы расширить городские кладбища на 40 га

Власти Уфы объявили тендер на проект по подготовке новых городских кладбищ площадью 40 га. Начальная стоимость контракта составляет 3 млн рублей.

Заявки принимаются с 5 по 13 сентября, следует из сообщения, опубликованного на сайте госзакупок. Аукцион назначен на 17 сентября.

Согласно документации, горадминистрация планирует выделить дополнительные 20 га возле Северного кладбища Уфы. Еще 20 га должны примыкать к кладбищу у поселка Зинино (1 473 км трассы М-5).

В проекте должны учитываться планы по подключению этих участков к коммунальным сетям.

Напомним, что в мае мэрия Уфы подарила больному раком пенсионеру место на законсервированном Южном кладбище.