Пенсионный фонд сократит 25% сотрудников в 2019 году

Численность штата Пенсионного фонда России сократится на 25% в 2019 году. При этом ПФР не рассматривает продажу объектов фонда.

«Штат Фонда с 2015 года по настоящее время сократился более чем на 17 тыс. человек. В 2019 году также планируется сокращение численности специалистов. В целом сокращения штата составят до 25%», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу



Накануне президент России Владимир Путин в рамках официального заявления по пенсионной реформе прокомментировал предложения по продаже зданий Пенсионного фонда в регионах. По его мнению, чиновники «размахнулись», но денег от продажи объектов хватит только на шесть дней выплат пенсий.