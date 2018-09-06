Захарова о террористах в Сирии: «убивали, убиваем и будем убивать»

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что уничтожение террористических структур в Сирии помогает обеспечить безопасность самой России.

«Террористов убивали, убиваем и будем убивать… И неважно, речь идет об Алеппо, Идлибе или других точках Сирии. В Сирию должен вернуться мир», — цитирует РБК Захарову.

Напомним, накануне самолеты ВКС России нанесли удары по объектам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб.