Подозреваемого в покушении экс-директора ижевского «Спецгазавтотранса» Тумаева объявили в федеральный розыск

Находящегося под следствием экс-директора ижевского предприятия «Спецгазавтотранс» Владимира Тумаева объявили в федеральный розыск. Об этом «Реальному времени» сообщил замруководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Удмуртии Кирилл Саранцев.

Подозреваемый в организации покушения на убийство группой лиц Тумаев находится под домашним арестом.

— Тумаев объявлен в розыск в связи с тем, что он уехал с места жительства несколько дней назад. В настоящее время мы проверяем информацию о его местонахождении, проводятся необходимые мероприятия.

Между тем ранее в СМИ появлялась информация о том, что Тумаев якобы выехал на лечение в Москву. Ему проводят операцию на глаз.

При этом в СК отмечают, что в любом случае органы предварительного следствия должны быть оповещены, если находящемуся под домашним арестом требуется экстренная медицинская помощь. Любые плановые мероприятия необходимо согласовывать с органами следствия.

Напомним, домашний арест в качестве меры пресечения для Владимира Тумаева действует до 12 сентября. По версии следствия, он организовал покушение на своего бывшего бизнес-партнера Вадима Стяжкина. Мужчина выжил. Тумаев до 2009 года возглавлял «дочку» «Газпрома» «Спецгазавтотранс», долгое время играл за ижевский футбольный клуб.