В Сети появились фотографии новых iPhone и Apple Watch

Фото: скриншот

Технологический блог 9to5Mac опубликовал изображение ожидаемых новых iPhone и смарт-часов Apple Watch 4.

Так, показанные на фотографии смартфоны будут называть iPhone XS диагональю 5,8 и 6,5 дюйма. Оба получат OLED-дисплеи и новый золотой цвет.

Также опубликованы снимки новых смарт-часов Apple Watch 4. Они получили больший по сравнению с другими устройствами экран.

Ранее сообщалось, что Apple проведет презентацию своих новых продуктов 12 сентября.