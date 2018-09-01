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В Сети появились фотографии новых iPhone и Apple Watch

00:30, 01.09.2018
В Сети появились фотографии новых iPhone и Apple Watch
Фото: скриншот

Технологический блог 9to5Mac опубликовал изображение ожидаемых новых iPhone и смарт-часов Apple Watch 4.

Так, показанные на фотографии смартфоны будут называть iPhone XS диагональю 5,8 и 6,5 дюйма. Оба получат OLED-дисплеи и новый золотой цвет.

Также опубликованы снимки новых смарт-часов Apple Watch 4. Они получили больший по сравнению с другими устройствами экран.

Ранее сообщалось, что Apple проведет презентацию своих новых продуктов 12 сентября.

Технологии
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