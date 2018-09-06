Дэвид Немировски: «Бились до конца, проявили характер и добились успеха»

Накануне в матче против минского «Динамо» хоккеисты «Торпедо», снова отыграв отставание в две шайбы, одержали вторую победу подряд — 3:2, сообщает пресс-служба нижегородской команды.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски дал оценку поединку:



— На собрании перед игрой я рассказывал ребятам, что будет очень тяжелый матч. Даже тяжелее, чем против СКА, в плане «физики». Знали, что «Динамо» приедет голодным до очков. Начали игру не лучшим образом, пропустили первый гол, а затем и второй. Вот уже второй раз начинаем лучше играть при 0:2 на табло. Хочется в следующей игре наконец самим открыть счет. Однако был виден характер, скамейка жила игрой, и все верили, что есть шанс вернуться в игру. Бились до конца, проявили характер и добились успеха.

