Власти Удмуртии приняли положение о «Дубовых рощах»
Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов подписал постановление, утверждающее «Положение о памятнике природы регионального значения «Дубовые рощи».
Документ был подписан 29 августа и опубликован на портале правительства УР 4 августа.
Согласно этому положению, территория «Дубовых рощ» признается особо охраняемой. Она делится на восемь кластерных участков общей площадью 41,2 га.
Документ четко определяет, что на территории памятника природы запрещены разработка ископаемых, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, рубка леса, капитальное строительство и прочее.ОбществоВластьИнфраструктура Удмуртия
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