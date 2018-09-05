В Кадастровой палате Татарстана пояснили изменения в Земельном кодексе о сервитуте

С 1 сентября закон разрешает размещать на частных земельных участках, не находящихся в государственной собственности, на условиях публичного сервитута линейные объекты, имеющие статус федерального, регионального или местного значения, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Кадастровой палаты по РТ.

Новая редакция Земельного кодекса РФ закрепляет принцип публичного сервитута (права третьих лиц на ограниченное пользование чужим земельным участком) в целях использования земельного участка для размещения линейных объектов, например, электрических, водопроводных, тепловых и газовых сетей, линий связи и других подобных объектов, имеющих статус федерального, регионального или местного значения. Публичный сервитут дает возможность размещения линейных объектов на земельном участке без его изъятия у собственника. До внесения изменений в законодательство собственнику приходилось передавать в собственность государства свой участок или его часть для того, чтобы через него могли провести, к примеру, водопровод к соседнему поселку. Теперь участки для таких целей изыматься не будут, а в ЕГРН вноситься сведения об установлении публичного сервитута. При этом на земельных участках с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство» установить публичный сервитут можно, только если он необходим для эксплуатации или реконструкции существующих инженерных сооружений и лишь при условии, что участок будет использоваться не по назначению не более трех месяцев.

Установление публичного сервитута осуществляется органом государственной власти на основании соответствующего ходатайства со стороны уполномоченных лиц, например, организаций связи, «Водоканала» и т.п. Сведения о публичном сервитуте вносятся в реестр границ Кадастровой палатой по РТ в течение 15 рабочих дней с момента получения решения об установлении публичного сервитута и сведений о его границах от уполномоченного органа.

В Земельный кодекс РФ внесены изменения, обеспечивающие защиту правообладателя земельного участка, обремененного публичным сервитутом. Если участок или расположенный на нем объект затруднительно или невозможно использовать по прямому назначению в течение срока, указанного в решении об установлении публичного сервитута, правообладатель может потребовать выкупа участка или объекта по рыночной стоимости с возмещением причиненных убытков.