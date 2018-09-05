Российских легкоатлеток Лебедеву и Абакумову дисквалифицировали из-за допинга

Российские легкоатлетки Мария Абакумова и Татьяна Лебедева получили дисквалификации за нарушение антидопинговых правил после перепроверки проб с Олимпиады-2008 в Пекине.



Абакумова получила дисквалификацию на четыре года, Лебедева — на два и уже согласилась с решением, пишет «Газета.ру». При этом Абакумову лишили серебряной олимпийской медали еще 13 сентября 2016 года, так как в ее пробе были обнаружены следы туринабола. Лебедеву лишили двух серебряных медалей Пекина-2008 в январе 2017 года.

Отмечается, что обе спортсменки были отстранены от соревнований еще в 2016 году, и нынешние дисквалификации вступили в силу задним числом.

Ранее сообщалось, что Татарстан и ряд других регионов России не уделяют должного внимания образовательной работе в сфере антидопинга.