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После телеобращения Путина снизилось число желающих протестовать против пенсионной реформы — ВЦИОМ

09:27, 05.09.2018
После телеобращения Путина снизилось число желающих протестовать против пенсионной реформы — ВЦИОМ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Эксперты провели опрос и выяснили, что 39% россиян посчитали возможными акции протеста против пенсионной реформы в месте своего проживания. Более половины опрошенных — 55% — уверены, что протесты вряд ли могут начаться по их месту жительства.

При этом, в конце июля о возможности протестных акций говорил 51% опрошенных, а 44% считали их маловероятными. Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) пришли к выводу, что настроения изменились после телеобращения Путина, передает «РИА Новости».

Напомним, 2 сентября в городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста.

АналитикаОбщество
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