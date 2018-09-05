После телеобращения Путина снизилось число желающих протестовать против пенсионной реформы — ВЦИОМ

Эксперты провели опрос и выяснили, что 39% россиян посчитали возможными акции протеста против пенсионной реформы в месте своего проживания. Более половины опрошенных — 55% — уверены, что протесты вряд ли могут начаться по их месту жительства.

При этом, в конце июля о возможности протестных акций говорил 51% опрошенных, а 44% считали их маловероятными. Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) пришли к выводу, что настроения изменились после телеобращения Путина, передает «РИА Новости».

Напомним, 2 сентября в городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста.