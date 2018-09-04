Банкротство владельца Камбарского машзавода в Удмуртии не скажется на работе предприятия

Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин прокомментировал ситуацию вокруг Камбарского машзавода, владелец которого был признан банкротом. По его словам, это пока никак не отражается на работе предприятия.

— Для самих предприятий никакой угрозы (банкротство владельца, — прим. ред.) не несет. Я на Камбарском машзаводе был, встречался там с руководством, встречался с владельцами. Мы предложили достаточно большой пакет мер поддержки для владельцев предприятия. Но, к сожалению, наверно, владельцам надо посмотреть в том числе и на тот уровень менеджмента, который есть сегодня на предприятии. Потому что со времен той поездки мы какого-то ответа по нашим предложениям внятного еще не получили, — сказал Свинин.

По его словам, правительство республики держит ситуацию на контроле. Руководство предприятия уверяет, что ни заводу, ни его сотрудникам ничего не угрожает.

— Мы свою поддержку предложили, в том числе поддержку в переговорах с теми же руководителями метрополитенов в разных городах, потому что завод сегодня может быть конкурентен в этих закупках, но вот, к сожалению, пока дальнейший шаг они не сделают, мы заставить их, привести к счастью насильно не можем, — отметил Свинин.

Напомним, в августе Арбитражный суд Москвы по требованию Россельхозбанка признал несостоятельным владельца Камбарского машиностроительного завода, индивидуального предпринимателя Василия Еремеева.

Камбарский машзавод в Удмуртии занимается производством вагонов метро.