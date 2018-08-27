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Бизнес

Арбитраж признал банкротом владельца Камбарского машзавода

19:22, 27.08.2018

Арбитражный суд Москвы признал банкротом предпринимателя Василия Еремеева, который считается бенефициаром Камбарского машиностроительного завода (Удмуртия).

Арбитраж удовлетворил требование «Россельхозбанка» и ввел процедуру реструктуризации долгов, передает «ФедералПресс».

На все имущество предпринимателя суд наложил арест.

Камбарский машиностроительный завод выпускает тепловозы и путевую технику. Завод готов к выпуску всех видов грузовых вагонов, самоходных электростанций, аналогичных по функциональному назначению ранее выпускаемым другими предприятиями для железных дорог «узкой» колеи.

Бизнес Удмуртия
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