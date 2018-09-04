ЦИК направил в Google письмо из-за незаконности агитации Навального на YouTube
Центризбирком направил руководству Google письмо с разъяснениями, что политические мероприятия, информация о которых распространяется через YouTube, являются незаконными.
«Речь идет о том, что господин Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении 9 сентября в день голосования рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер», — цитирует «Интерфакс» члена ЦИК РФ Александра Клюкина.
По его словам, компания была проинформирована, что такие мероприятия в Единый день голосования незаконны. Ответа пока не последовало, уточнил он.
Ранее сообщалось, что спикеры Совета федерации Валентина Матвиенко и Государственной Думы Вячеслав Володин могут уйти в отставку после Единого дня голосования 9 сентября.ОбществоВласть
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