ЦИК направил в Google письмо из-за незаконности агитации Навального на YouTube

Центризбирком направил руководству Google письмо с разъяснениями, что политические мероприятия, информация о которых распространяется через YouTube, являются незаконными.

«Речь идет о том, что господин Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении 9 сентября в день голосования рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер», — цитирует «Интерфакс» члена ЦИК РФ Александра Клюкина.

По его словам, компания была проинформирована, что такие мероприятия в Единый день голосования незаконны. Ответа пока не последовало, уточнил он.

Ранее сообщалось, что спикеры Совета федерации Валентина Матвиенко и Государственной Думы Вячеслав Володин могут уйти в отставку после Единого дня голосования 9 сентября.