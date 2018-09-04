Американские ученые научили нейросеть предсказывать размер зарплаты
Американские психологи из Университета Темпл обучили нейросеть предсказывать размер зарплаты, загрузив информацию о факторах, влияющих на этот параметр. Исследование группы ученых под руководством Уильяма Хэмптона опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.
В ходе эксперимента учитывались сведения 2,5 тысяч человек о своей зарплате, возрасте, расе, поле, образовании, специализации и месте проживании. Кроме того, каждый из них прошел тест на способность отказа от быстрого вознаграждения — им предлагалось взять через какое-то время $1 тысячу вместо моментальных $500.
Психологи отметили, что исследование касалось только американского рынка труда. В будущем они намерены изучить корреляцию размера зарплаты и культурных особенностей в различных регионах мира.
Ранее созданная пермским физиком нейросеть предсказала, что победителем ЧМ-2018 станет сборная Германии. Однако в итоге кубок достался французам.ТехнологииIT
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