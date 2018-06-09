Созданная пермским физиком нейросеть предсказала победителя ЧМ-2018

Студент-физик Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Виктор Закопайло создал нейросеть, которая определила победителя чемпионата мира по футболу-2018.



Им станет сборная Германии. Россия, по мнению искусственного интеллекта, не выйдет из группы и займет 27-е место из 32 участников мундиаля, сообщает пресс-служба ПГНИУ. При этом вторую строчку займет сборная Бразилии, а третье место возьмет Аргентина.

По словам студента, точность предсказания составляет около 80%, на этот показатель могут незначительно повлиять такие факторы, как изначальная физическая форма игроков, их возможные травмы и замены в ходе игры, а также качество газона на стадионе и работа судьи.

Ранее сообщалось, что 13 июня в Санкт-Петербурге эрмитажный кот-оракул Ахилл выберет команду-победителя первого матча чемпионата мира-2018 России и Саудовской Аравии.

