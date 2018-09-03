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Минюст РФ предложил ввести уголовную ответственность за склонение детей к опасным действиям

20:59, 03.09.2018
Минюст РФ предложил ввести уголовную ответственность за склонение детей к опасным действиям
Фото: minjust.ru

Минюст РФ начал разработку законопроекта, устанавливающего уголовную ответственность за распространение информации, склоняющей детей к действиям, представляющим угрозу жизни и здоровью. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что законопроект разрабатывается во исполнение поручений президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации.

Соответствующие изменения планируется внести в главу 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» Уголовного кодекса РФ, говорится в сообщении.

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