Минюст РФ предложил ввести уголовную ответственность за склонение детей к опасным действиям
Минюст РФ начал разработку законопроекта, устанавливающего уголовную ответственность за распространение информации, склоняющей детей к действиям, представляющим угрозу жизни и здоровью. Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что законопроект разрабатывается во исполнение поручений президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации.
Соответствующие изменения планируется внести в главу 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» Уголовного кодекса РФ, говорится в сообщении.ОбществоВласть
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