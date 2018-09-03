Хамитов назначил бывшего сотрудника СКР главным борцом с коррупцией

Глава Башкирии Рустэм Хамитов назначил главу нового антикоррупционного управления при администрации главы РБ. Им стал бывший руководитель отдела по особо важным делам Следкома республики Виктор Бутыркин.

Приказ был подписан 30 августа, однако опубликован только сегодня.

Напомним, что само управление Хамитов распорядился создать в начале августа. Оно формируется вместо отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений и реализации антикоррупционной политики.