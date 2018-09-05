Эксперты IoT World Summit Russia 2018 расскажут о специфике создания умных городов в России

Эксперты рейтингового агентства SGM и «Высшей школы экономики» поделятся своим видением развития технологий Smart city на Всемирном цифровом саммите по технологии Интернета вещей (16+) в Казани 1-2 октября.

«Умным» можно назвать тот город, в котором проблемы решаются с помощью современных технологий, при активном участии всего населения и муниципальных властей, говорит директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина.

В России элементы умного города используются в большом диапазоне – от умных светофоров и систем освещения до современных счетчиков ЖКХ. Это технологии, которые позволяют контролировать использование ресурсов, причем контроль может осуществляться не только непосредственно хозяевами квартиры, но и диспетчерами в центрах сбора данных. Сегодня датчики измеряют потребление воды, энергопотребление, интенсивность транспортного потока и многое другое.

Условно в России можно выделить три типа умных городов. К первому относятся те города, в которых внедрены отдельные системы цифрового города, но единая стратегия развития подобных систем еще не выработана, отмечает генеральный директор агентства SGM Елена Долгих. Второй стадией развития умного города является этап интеграции разрозненных интеллектуальных систем управления города в единую управляемую систему, за счет чего достигается синергетический эффект.

В отдельную группу можно выделить новые города, где умные принципы организации городской среды учитываются еще на стадии проектирования и строительства. В России среди таких примеров — Иннополис в Республике Татарстан и Инноград Сколково.

1-2 октября в Казани эксперты рейтингового агентства SGM и «Высшей школы экономики» примут участие в круглом столе на мероприятии IoT World Summit Russia.

Присоединиться к дискуссии можно, пройдя регистрацию на сайте Саммита http://iotworldsummit.ru



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