IoT World Summit Russia

IoT WORLD SUMMIT RUSSIA – это единственное мероприятие, объединяющее множество мировых кейсов по IoT, предоставляющее обзоры последних трендов и пути развития индустрии в сегменте «интернета вещей» и «умных технологий».

Каждый участник найдет интересные для себя потоки по применению технологий в ключевых сферах экономики, что поможет усовершенствовать свое производство и стать лидером в своей отрасли.

Основные темы:

IoT Промышленность

IoT Кибербезопасность

IoT Агро

IoT транспорт

Умный город

Цифровое правительство

IoT монетизация и новые бизнес модели

IoT машиностроение

Цифровое здравохранение

Инвестиции и стартапы

IoT услуги

IoT Энергетика

Самый лучший способ освоить новейшие технологии – лично пообщаться с ведущими экспертами, разработавшими и успешно внедрившими эти решения. На мероприятии будут представлены лучшие кейсы от отечественных и мировых лидеров IoT-сообщества. Спикеры поделятся секретами успеха и расскажут, как «умные технологии» определили их будущее и могут изменить Ваш бизнес в лучшую сторону.

Подробности по ссылке.