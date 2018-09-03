Канализационную станцию «Заречная» планируют запустить в 2019 году

Власти Казани планируют завершить строительство и ввести КНС «Заречная» в эксплуатацию в 2019 году.



К настоящему времени выполнены 40% строительно-монтажных работ, закупки оборудования выполнены на 80%. Оставшиеся этапы включают в себя строительство двух новых напорных коллекторов протяженностью 10 км каждый, и реконструкцию существующего коллектора, говорится в сообщении мэрии Казани.

«При полном завершении строительства всех этапов — выведем насосную станцию на полную проектную мощность в объеме 20 тысяч кубических метров в час и 650 тысяч жителей будут обеспечены нормативным канализованием», — заявил директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

Отмечается, что строительство станции с подводящими и отводящими коллекторами стартовало в 2016 году.

Ранее «Реальное время» писало, что на проект планируется потратить 6,8 млрд рублей, а первую очередь необходимо сдать в 2017 году.

