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Долги банка «Спурт» перед кредиторами составили 12,1 миллиарда рублей

12:25, 03.09.2018
Долги банка «Спурт» перед кредиторами составили 12,1 миллиарда рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Долги ПАО АКБ «Спурт» перед 2,5 тыс. кредиторами составили 12,1 млрд рублей. Это следует из отчета Агентства по страхованию вкладов о проведении конкурсного производства с 27 сентября 2017 года по 31 июля 2018 года.

В реестр требований кредиторов включены 2,3 тыс. заявителей, которые требуют с банка 11 млрд рублей. Больше всего — 8,9 млрд рублей — приходится на кредиторов первой очереди, число которых превышает 1,9 тыс.

На удовлетворение требований кредиторов было направлено 1,3 млрд рублей, что составляет 15,58% всех требований кредиторов первой очереди, сообщается на сайте АСВ.

Ранее стало известно, что кредиторам «Спурта» за июль выплатили 375 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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