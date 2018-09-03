Долги банка «Спурт» перед кредиторами составили 12,1 миллиарда рублей

Долги ПАО АКБ «Спурт» перед 2,5 тыс. кредиторами составили 12,1 млрд рублей. Это следует из отчета Агентства по страхованию вкладов о проведении конкурсного производства с 27 сентября 2017 года по 31 июля 2018 года.

В реестр требований кредиторов включены 2,3 тыс. заявителей, которые требуют с банка 11 млрд рублей. Больше всего — 8,9 млрд рублей — приходится на кредиторов первой очереди, число которых превышает 1,9 тыс.

На удовлетворение требований кредиторов было направлено 1,3 млрд рублей, что составляет 15,58% всех требований кредиторов первой очереди, сообщается на сайте АСВ.



Ранее стало известно, что кредиторам «Спурта» за июль выплатили 375 млн рублей.