Кредиторам «Спурта» за июль выплатили 375 миллионов рублей

На 31 июля этого года кредиторам первой очереди обанкротившегося ПАО АКБ «Спурт» выплатили 1,4 млрд рублей, что составляет 12,6% от суммы общей задолженности.



За прошлый месяц кредиторы первой очереди получили 375,7 млн рублей. Выплаты кредиторам второй и третьей очереди не осуществлялись, говорится в сообщении конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Ранее АСВ сообщило о продлении до 6 декабря расчетов с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр.