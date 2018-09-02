В Лужниках нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Сотрудники коммунальных служб Москвы обнаружили неразорвавшийся снаряд при проведении земляных работ на территории олимпийского комплекса «Лужники». Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

«Предмет, найденный на улице Лужники, похож на снаряд эпохи Великой Отечественной войны. Сейчас место, где его нашли, оцеплено, проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности людей» — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.



В полиции уточнили, что боеприпас будет вывезен в безлюдное место и уничтожен.

Напомним, что в августе прошлого года в часовне при Адмиралтейской больнице в Кировском районе Казани обнаружили боевой снаряд.