Валерий Карпин: «У «Ростова» есть желание обыгрывать всех, не только Бердыева и «Рубин»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итоги матча с казанским «Рубином».

«Готовились к сопернику, который любит играть в такой же манере, как и мы. На последней трети поля нужны были решения от футболистов. Дальние удары в концовке? Ребята верят в свои силы. У «Ростова» есть желание обыгрывать всех, не только Бердыева и «Рубин», — приводит слова тренера пресс-служба «Ростова».

Напомним, сегодня в Ростове-на-Дону прошла встреча 6-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Рубином». Встреча завершилась со счетом 1:1, голы у команд забили Ионов (с пенальти) и Сорокин.