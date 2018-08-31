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МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре

15:49, 31.08.2018
МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий в Татарстане завтра, 1 сентября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем на территории республики местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15—20 м/с.

Напомним, сегодня, 31 августа, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем без осадков.

Общество Татарстан
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