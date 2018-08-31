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Казанская компания подала иск о защите чести к соцсети «ВКонтакте»

18:14, 31.08.2018
Казанская компания подала иск о защите чести к соцсети «ВКонтакте»
Фото: flickr.com / Martinsson Serg

ООО «Гамбсъ» из Казани подало иск в Арбитражный суд РТ о защите чести и достоинства к ООО «ВКонтакте».

Конкретные причины иска в картотеке арбитражного суда, где зарегистрировано заявление, подробности дела не указаны. Денег с соцсети общество требовать не стало.

Ранее «ВКонтакте» заявила об утечке переписки 400 пользователей. Все они пользовались VPN-сервисами от непроверенных разработчиков.

Происшествия Татарстан
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