Казанская компания подала иск о защите чести к соцсети «ВКонтакте»

ООО «Гамбсъ» из Казани подало иск в Арбитражный суд РТ о защите чести и достоинства к ООО «ВКонтакте».

Конкретные причины иска в картотеке арбитражного суда, где зарегистрировано заявление, подробности дела не указаны. Денег с соцсети общество требовать не стало.

Ранее «ВКонтакте» заявила об утечке переписки 400 пользователей. Все они пользовались VPN-сервисами от непроверенных разработчиков.