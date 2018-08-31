Казанская компания подала иск о защите чести к соцсети «ВКонтакте»
ООО «Гамбсъ» из Казани подало иск в Арбитражный суд РТ о защите чести и достоинства к ООО «ВКонтакте».
Конкретные причины иска в картотеке арбитражного суда, где зарегистрировано заявление, подробности дела не указаны. Денег с соцсети общество требовать не стало.
Ранее «ВКонтакте» заявила об утечке переписки 400 пользователей. Все они пользовались VPN-сервисами от непроверенных разработчиков.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым