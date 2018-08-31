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Минниханов посетил выставку Третьяковской галереи в Казанском Кремле

16:11, 31.08.2018
Минниханов посетил выставку Третьяковской галереи в Казанском Кремле
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил выставку государственной Третьяковской галереи в центре «Эрмитаж-Казань» в Казанском Кремле. Фото с выставки Минниханов опубликовал на своей странице в Instagram.

Выставка «Передвижники 1871-1902. Из собрания Государственной Третьяковской галереи» состоит из 57 работ Ильи Репина, Ивана Крамского, Владимира и Константина Маковских, Иллариона Прянишникова, Василия Поленова, Ивана Шишкина и др., говорится в сообщении пресс-службы президента.

Экскурсию по выставке для президента РТ провела генеральный директор галереи Зельфира Трегулова. Выставка продлится в Казани до 16 сентября.

Ранее сообщалось, что Минниханов назначил выплату президентских стипендий 98 студентам университетов Татарстана.

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