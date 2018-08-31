Рафик Якубов: «Жаль, не удалось удержать в «Ак Барсе» Токранова, но в целом победный костяк у нас сохранился»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов поделился ожиданиями от предстоящего 11-го сезона в Континентальной хоккейной лиге:



— Команда готовится в плановом режиме, и мы уверены, что к сезону тренерский штаб подведет игроков в оптимальном состоянии.



Безусловно, есть трудности. В первую очередь это касается травм Падакина и Педана на предсезонных турнирах. Но такое далеко не всегда можно предугадать, поэтому Зинэтула Билялетдинов и его помощники будут спокойно подводить ребят к играм уже в ходе сезона.



Жаль, не удалось удержать в «Ак Барсе» Токранова, но в целом победный костяк у нас сохранился. Возможно, усилим этот состав на отдельных позициях. В принципе, на предстоящий сезон мы смотрим с оптимизмом и намерены биться за то, чтобы сохранить титул обладателя Кубка Гагарина, — приводит слова функционера официальный сайт казанского клуба.